Bruno Lage conta com várias opções para abordar o encontro com o Chelsea, dada a riqueza do plantel. Continuará a apostar em Renato Sanches? Mantém Florentino Luís no banco após ter recuperado recentemente de lesão? Schjelderup merece confiança?

Teremos resposta a estas questões apenas pelas 20 horas deste sábado. No entanto, Lage pode apostar num meio-campo reforçado para defrontar um Chelsea forte, com Enzo Fernández, Caicedo e Cole Palmer a apresentarem-se como ameaças.

Nesse sentido, Florentino pode regressar após dois jogos de ausência, diante de Auckland City e Bayern Munique, tendo recuperado de uma lesão no ombro. Renato Sanches teve gestão de esforço esta semana de treinos e poderá começar o jogo no banco.

Na frente, Lage também pode optar por Aktürkoglu para explorar as costas da defensiva londrina. Contudo, Schjelderup marcou no último jogo e poderá ser recompensado.

O Chelsea deve alinhar com: Robert Sánchez; Reece James, Tosin, Levi Colwill, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer, Noni Madueke; Liam Delap.

Confira, acima, a galeria com o onze provável do Benfica. O jogo acontece pelas 21 horas deste sábado, com a acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol.