Elon Musk já não é o homem mais rico do mudo. O empresário sul-africano perdeu o «título» para o cofundador da Oracle, Larry Ellison.

A fortuna de Ellison passou de 101 mil milhões de dólares para 393 mil milhões, de acordo com o relatório e contas da Oracle apresentado na noite de terça-feira, ultrapassando o património líquido de Musk, avaliado em 385 mil milhões de dólares, de acordo com a Bloomberg.

Em consequência, a Oracle registou um aumento na procura por partes de clientes de IA, fazendo disparar as ações, que estão 41 por cento mais altas esta quarta-feira, o maior crescimento num único dia desde 1992.

A CEO, Safra Catz, anunciou na terça-feira, após o encerramento do mercado, que a Oracle assinou quatro contratos multimilionários com clientes durante o trimestre e espera assinar vários outros nos próximos meses.

Essa previsão foi impulsionada pelo aparecimento da Oracle como um fornecedor chave de infraestruturas que alimenta a enorme procura de capacidade de computação por parte das empresas de IA. Em julho, a Oracle anunciou um acordo para fornecer à empresa-mãe da ChatGPT, a OpenAI, 4,5 gigawatts de eletricidade para alimentar o seu software de IA.

«Estaremos a falar sobre isso durante muito tempo», disse Ben Reitzes, analista da Melius Research, sobre o relatório e contas da Oracle numa nota aos investidores na quarta-feira. Reitzes considerou «impressionante» o backlog de 455 mil milhões de dólares na procura pelos serviços de IA da Oracle.

Ellison é o maior acionista individual da Oracle e poderá obter o título de pessoa mais rica do mundo se as ações prolongarem os seus extraordinários ganhos esta quarta-feira. O salto das ações é extremamente raro para uma empresa que tem um valor de mercado de pouco menos de 700 mil milhões de dólares - a 13.ª ação mais valiosa do mercado no fecho de terça-feira. A Oracle está agora prestes a ultrapassar o valor de mercado de 1 bilião de dólares.

A Bloomberg refere que a subida na riqueza de Ellison é o «maior aumento de um dia alguma vez registado» pelo índice. O Bloomberg Billionaires Index será atualizado após o fecho do mercado na quarta-feira.

À medida que a Oracle se tornou uma potência na tecnologia de IA, aproveitou o recente boom tecnológico que levou a Nvidia a tornar-se a empresa mais valiosa do mundo, com uma avaliação superior a 4 mil milhões de dólares. A Microsoft juntou-se brevemente à Nvidia acima da marca dos 4 mil milhões de dólares. As oito empresas com ações mais valiosas do S&P 500 são todas de tecnologia com alguma participação na construção do futuro alimentado por IA.

«A Microsoft e a Oracle já não são realmente empresas de software - são ações de infraestrutura de nuvem de IA que também vendem software», disse Reitzes.

À medida que o boom da IA acelera, as ações da Oracle subiram 103 por cento este ano.

Musk conquistou o título de mais rico do mundo, pela primeira vez, em 2021 e manteve-o em grande parte nos últimos anos, graças em parte aos seus vários investimentos na Tesla e na SpaceX.

Ao longo dos anos, Musk perdeu esse título, brevemente, por duas vezes, primeiro em 2021 para o CEO da LVMH, Bernard Arnault, e em 2024 para o fundador da Amazon, Jeff Bezos.

No entanto, Musk prevaleceu apesar das suas várias provações e tribulações. E até recebeu um novo pacote de pagamentos que pode valer cerca de 1 bilião de dólares quando a Tesla atingir certos marcos.

Para Ellison, o caminho para se tornar a pessoa mais rica do mundo remonta a 1977, quando abandonou a faculdade e ajudou a fundar a Oracle. O multimilionário de 81 anos detém 98 por cento da ilha havaiana de Lana'i e é responsável pela revitalização do torneio de ténis Indian Wells, na Califórnia, que lhe valeu a alcunha de «quinto slam».

Ellison tem laços estreitos com o presidente Donald Trump, aparecendo frequentemente com ele na Casa Branca para vários eventos tecnológicos e recompensando os contratos da Oracle. Também é visto como um possível pretendente à compra do TikTok, embora esses planos não se tenham concretizado.