Nações Unidas declaram crise de fome em Gaza
Cerca de meio milhão de pessoas vive situação catastrófica face à guerra com Israel
A cidade de Gaza está oficialmente a viver uma crise de fome, declarou esta sexta-feira a ONU. Os especialistas informaram que mais de 500.000 pessoas se encontram numa situação catastrófica.
É esperado ainda que esta fome se estenda às províncias de Deir el-Balah (centro) e Khan Yunis (sul), até ao final de setembro.
A situação foi confirmada pelo Quadro Integrado de Classificação da Segurança Alimentar (IPC, sigla em inglês), um organismo da ONU com sede em Roma.
O território palestiniano encontra-se destruído depois do ataque das forças israelitas, desde outubro de 2023.
De referir que a província de Gaza representa cerca de 20 por cento da área da Faixa de Gaza, enquanto Khan Yunis equivale a 29,5 e Deir el-Balah a 16 por cento. Com estes resultado, a fome poderá atingir cerca de dois terços da Faixa de Gaza, um território que abrange mais de dois milhões de habitantes em 365 quilómetros quadrados.