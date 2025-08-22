A cidade de Gaza está oficialmente a viver uma crise de fome, declarou esta sexta-feira a ONU. Os especialistas informaram que mais de 500.000 pessoas se encontram numa situação catastrófica.

É esperado ainda que esta fome se estenda às províncias de Deir el-Balah (centro) e Khan Yunis (sul), até ao final de setembro.

A situação foi confirmada pelo Quadro Integrado de Classificação da Segurança Alimentar (IPC, sigla em inglês), um organismo da ONU com sede em Roma.

O território palestiniano encontra-se destruído depois do ataque das forças israelitas, desde outubro de 2023.

De referir que a província de Gaza representa cerca de 20 por cento da área da Faixa de Gaza, enquanto Khan Yunis equivale a 29,5 e Deir el-Balah a 16 por cento. Com estes resultado, a fome poderá atingir cerca de dois terços da Faixa de Gaza, um território que abrange mais de dois milhões de habitantes em 365 quilómetros quadrados.



