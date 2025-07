O músico britânico, Ozzy Osbourne, faleceu, esta terça-feira, aos 76 anos.

«É com uma maior tristeza do que as palavras podem expressar que informamos que o nosso querido Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava acompanhado da sua família e cercado de amor», pode ler-se numa nota publicada pela família.

A doença de Parkinson e outros problemas de saúde com que lidava, incluindo complicações na sequência de uma queda, em 2019, marcaram o seu quotidiano, nos últimos anos.

Membro fundador da banda Black Sabbath, em 1969, transformou-se num ícone do heavy metal, tendo posteriormente feito carreira em nome próprio.

A morte de Ozzy Osbourne acontece poucos dias depois de um evento que marcou o regresso aos palcos dos Black Sabbath, 20 anos depois. O espetáculo teve lugar no estádio do Aston Villa, no dia 5 de julho, e contou com a presença de diversas bandas icónicas daquele género musical, como Metallica, Slayer, Gojira ou Tool.

Ozzy e a sua família foram igualmente protagonistas de um reality show de grande sucesso, o The Osbournes, que mostrava o dia a dia do «Príncipe das Trevas», como era também conhecido.

Ao longo da carreira musical, Ozzy Osbourne recebeu várias distinções. Entre outras, é membro do Hall of Fame musical britânico e norte-americano, e tem uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood.