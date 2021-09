O Tottenham quebrou um ciclo de jogos sem vencer e somou o primeiro triunfo no grupo G da Liga Conferência. Em Londres, a equipa de Nuno Espírito Santo goleou o Mura por 5-1.



Com algumas das principais figuras no banco de suplentes, os «spurs» precisaram apenas de quatro minutos para marcar. Obradovic derrubou um adversário dentro da área e Dele Alli fez o primeiro da noite. Volvidos quatro minutos, Lo Celso fez um belo golo de ângulo apertado e praticamente resolveu a partida.



No entanto, o conjunto da Eslovénia deu um ar da sua graça e encurtou diferenças no arranque da segunda parte por Ziga Kous. Nuno Espírito Santo acabou por recorrer ao banco de suplentes e introduziu Kane, Son e Lucas para a meia hora final.



O avançado e capitão do Tottenham fez um hat-trick com golos aos 68m, 76m e 88m e dizimou por completo o Mura.



No outro jogo deste grupo, o Rennes venceu nos Países Baixos o Vitesse por 1-2.



Feitas as contas, Tottenham e Rennes lideram o grupo com quatro pontos cada. O Vitesse tem três pontos e ocupa o terceiro lugar enquanto o Mura segue sem pontuar.



Já João Carlos Teixeira não saiu do banco no triunfo do Feyenoord na receção ao Slavia Praga (2-1) enquanto Zeca foi titular na vitória do Copenhaga ante o Lincoln (3-1).