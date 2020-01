A cantora Billie Eilish, de 18 anos, venceu as quatro categorias principais dos Prémios Grammy - Álbum do Ano, Gravação do Ano, Canção do Ano e Artista Revelação - e bateu o recorde do mais jovem vencedor de sempre nas quatro categorias.

A jovem cantora ainda venceu a categoria Melhor Álbum de Vocal Pop Solo e o irmão e produtor, Finneas, a categoria Melhor Produtor Não Clássico.

