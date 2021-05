Jesé Rodriguez começou o ano a lançar a música «Tu Favorito», mas só agora foi divulgado o videoclip que acompanha o single do ex-avançado de Paris Saint-Germain e Sporting.

O vídeo foi divulgado nas redes sociais de Jey M, nome que Jesé adotou para o meio musical, e já conta com milhares de visualizações, gostos e comentários.

É protagonizado pelo cantor/jogador e pela companheira Aurah Ruiz. Nas imagens, pode ver-se o casal em momentos românticos e com bastante sensualidade à mistura. Veja as imagens no vídeo abaixo: