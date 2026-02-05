Depois do filho, é a vez do pai entrar no mundo da música. Frank Leão, pai de Rafael Leão, jogador da Seleção Nacional, lançou uma música intitulada «Cristiano», inspirada no capitão da Seleção.

A canção junta três línguas - português, inglês e kikongo, uma das línguas nacionais de Angola, num ritmo afrobeat.

No videoclipe, é possível ver o cantor (acompanhado de bailarinas) a visitar a ilha da Madeira, de onde Ronaldo é natural, em vários locais emblemáticos da infância do jogador.

Frank filmou ainda alguns momentos do videoclipe no Museu CR7, no Funchal, bem como junto à estátua do jogador. Aos 60 anos, Frank Leão trabalhou na construção civil e já participou, recentemente, na novela da TVI 'Fazenda'. Cumpre agora outro sonho.

O colega de Seleção do filho cumpre nesta quinta-feira 41 anos de vida. Ora veja: