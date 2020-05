Madonna confirmou que contraiu o novo coronavírus no decorrer da digressão «Madame X», que foi interrompida no passado mês março precisamente devido à pandemia.

A artista recorreu à conta pessoal no Instagram de forma a antecipar-se às notícias sensacionalistas que já davam conta de um rumor. «Sinto-me grata por poder ajudar a pesquisar uma cura para a covid-19. Só quero clarificar as pessoas que preferem acreditar nos títulos sensacionalistas do que fazerem uma própria pesquisa sobre este vírus. De momento não estou doente», começa por escrever.

A artista, que doou 1,1 milhões de dólares [pouco mais de um milhão de euros] para ajudar a descobrir uma vacina para a covid-19, relatou o seu caso pessoal. «Quando o teste para anticorpos dá positivo, significa que tiveste o vírus. E eu tive-o: estive doente no final da minha digressão, em Paris, há semanas, bem como muitos outros artistas que participam no meu espetáculo. Pensámos todos que era uma gripe má. Felizmente, agora estamos saudáveis», conta ainda.