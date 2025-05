Agora está confirmado, Bad Bunny, o mediático canto porto-riquenho, vem mesmo ao Estádio da Luz, para um espetáculo, inserido na digressão «Debí tirar más fotos», marcado para 26 de maio de 2026.

Os rumores da deslocação de Bad Bunny a Lisboa começaram a surgir quando foi publicada uma fotografia com duas cadeiras de plástico junto ao Estádio da Luz. Uma fotografia enigmática que levou, desde logo, os fãs do mediático cantor a recordar a capa do último disco, lá está, com duas cadeiras de plástico.

A mesma imagem, com duas cadeiras de plástico, não apareceu exclusivamente junto ao Estádio da Luz, já esteve também relacionada com outros estádios em redor do mundo, como é o exemplo do Monumental na Argentina, La Défense Arena e Vélodrome em França, Estádio GNP no México, Metropolitano e Palau Sant Jordi em Espanha ou estádios na Costa Rica, Suécia, Colômbia, Peru, entre outros.

Agora chegou a vez do Estádio da Luz, num concerto que está marcado para 26 de maio do próximo ano. Os bilhetes vão estar à venda, em Lisboa, a partir do próximo dia 9 de maio, ou seja, já a partir da próxima sexta-feira.