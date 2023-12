Os Pearl Jam estão de regresso a Portugal, seis anos depois do último concerto. A banda de Eddie Vedder foi confirmada esta segunda-feira como cabeça de cartaz do NOS Alive e vai atuar no Passeio Marítimo de Algés a 13 de julho de 2024, último dia do festival, no mesmo dia dos Sum 41 e dos The Breeders.

Os Pearl Jam tinham atuado pela última vez em Portugal em 2018, também no NOS Alive, mas já depois disso lançaram o último álbum, Gigaton, em 2020, que a revista Rolling Stone descreveu como «um exemplo admirável e inspirador de grunge maduro».

Será a sétima vez que a banda de Seattle vai atuar em Portugal, desde a estreia, em novembro de 1996, no Pavilhão Dramático de Cascais. Depois disso regressaram em 2000 (Estádio do Restelo) e 2006 (Pavilhão Atlântico, Lisboa), antes de três presenças no NOS Alive (2007, 2010 e 2018).

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais.