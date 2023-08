As autoridades do Irão puniram o halterofilista Mustafa Rajaei com uma suspensão vitalícia, na sequência de um mero cumprimento a adversário israelita durante uma competição na Polónia.

«A Federação de halterofilismo suspendeu Mustafa Rajaei para sempre de todas as competições no país», informou a agência noticiosa oficial IRNA.

O israelita Maksim Svirsky terminou a competição na terceira posição e tomou a iniciativa de convidar Mustafa Rajaei, segundo classificado, para uma fotografia conjunta.

A imagem originou uma tremenda polémica no Irão, que considera Israel um país inimigo.

«Para além de pedir desculpa ao líder da revolução, às famílias dos mártires e a todo o povo do Irão, prometo que não assistiremos a incidentes como este na família do halterofilismo», declarou o presidente da federação da modalidade, Sajad Anoushiravani.