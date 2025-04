Tiago Margarido olha para a receção ao Gil Vicente como «mais um jogo». O treinador do Nacional falou aos jornalistas esta sexta-feira, a propósito da 30.ª jornada da Liga.

«Já sabem o que penso em relação à classificação. Todos os jogos são importantes, pois significam três pontos. Obviamente, uma conjugação de resultados pode culminar no objetivo, mas, sinceramente, não pensamos nisso.»

«Estamos a fazer uma segunda volta interessante, em que conseguimos atingir a marca pontual de toda a primeira volta [16 pontos] e ainda faltam cinco jornadas para o término do campeonato. Vamos encontrar um adversário com um excelente valor e que se reforçou bem, com o [Mohamed] Bamba e o [Sergio] Bermejo. Portanto, têm jogadores de qualidade. E prova disso é o jogo da primeira volta [derrota do Nacional por 2-1].»

O treinador de 36 anos não conta com lesionados Ivanildo Fernandes e Miguel Baeza.

O Nacional (12.º) recebe o Gil Vicente (14.º) na tarde deste sábado (15h30), um encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.