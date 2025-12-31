Tiago Margarido, treinador do Nacional da Madeira, faz a antevisão à visita a Guimarães para defrontar o Vitória, em jogo da 17.ª jornada da Liga, agendado para o dia 2 de janeiro (20h45):

Plano do Nacional para o jogo

«Vamos querer ter bola e fazer o nosso jogo em casa do adversário. Obviamente, respeitando aquilo que é a valia do Vitória de Guimarães, mas vamos com a mesma filosofia de sempre, procurando fazer o nosso jogo e sem nos fazermos valer da situação de maior pressão que eles podem estar a atravessar.»

Dificuldades esperadas em Guimarães

«Conhecemos o ambiente, pois já tivemos oportunidade de lá jogar no ano passado. Portanto, estamos preparados para todas as adversidades, mas muito confiantes naquilo que fazemos.»

Mercado de janeiro

«Vai depender daquilo que possam ser as saídas. O facto de esta janela de mercado existir faz com que existam equipas que, na primeira volta, até estejam com uma pontuação abaixo das expectativas, mas depois conseguem recuperar ao reforçar o seu plantel.»

Baixas para o jogo em Guimarães

Ivanildo Fernandes, Ulisses Rocha, Filipe Soares (lesionados) e Witi (CAN).