Tiago Margarido, treinador do Nacional, relativizou as últimas vitórias no campeonato diante Sp. Braga (1-0) e Moreirense (3-2), afirmando que vai visitar um adversário complicado – o Estoril – neste domingo (15h30).

Classificação do Estoril

«Acho que a classificação atual do Estoril não espelha, de todo, aquilo que é a sua qualidade e as exibições que tiveram até ao momento.»

Importância da evolução

«Não faço contas pontuais ao momento que atravessamos. A mim interessa-me fazer contas nas últimas quatro jornadas. O que sei é que estamos a fazer um caminho em que, de jogo para jogo, mostramos consolidação em relação à nossa forma de jogar.»

Expetativa para o encontro

«Acredito que vai ser um excelente jogo, muito tático e com constantes ajustes. Portanto, acredito que será um bom espetáculo.»