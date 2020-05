Cristiano Ronaldo é sócio vitalício do Nacional da Madeira, informou o clube insular.

O internacional português é o sócio 7140 do Nacional e o cartão foi entregue a Ronaldo por Pedro Talhinhas, antigo treinador de Cristiano.

Ronaldo reaçlizou várias sessões de treino no Estádio da Madeira, de acordo com o clube que o avançado da Juventus representou enter 1994 e 1996.

Refira-se que Cristiano Ronaldo já dava nome à academia do Nacional e ao torneio internacional de futebol jovem que o emblema madeirense organiza.

Lembra o Nacional da Madeira que o internacional portuguÊs «foi ainda membro da Comissão de Honra do Centenário do clube, tendo sido em 2017 galardoado com um Condor de Ouro com Palma, distinção atribuída pelos sócios do CD Nacional para agradecer a disponibilidade que sempre revelou para com as iniciativas do clube».