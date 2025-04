O Nacional apresentou e discutiu em Assembleia Geral (AG), esta segunda-feira, o acordo para a venda da SAD do clube a um grupo de investimento, sem nenhum associado exercer o direito de preferência.

«Na sequência da autorização que já tinha sido dada à direção para tratar do negócio dos investidores, ninguém quis exercer o direito de preferência e penso que está tudo tratado para que a direção celebre o negócio», revelou o presidente da mesa da AG, João Borges Machado, no final da reunião magna, que decorreu no Estádio da Madeira, com a presença de 55 sócios.

Tal como o Maisfutebol já tinha noticiado, o Nacional tinha um acordo para a venda de 60 por cento da SAD ao grupo de investimento ACA Football Partners (ACAFP), com sede em Singapura, por 13 milhões de euros. O acordo consiste na cedência de um «direito de utilização». Deixa de parte o futebol jovem e as instalações desportivas. «Todo o património fica na esfera do clube, assim como a formação, o que é bastante importante», sublinhou Borges Machado.

«Ficaria mais satisfeito se um dos sócios exercesse o direito de preferência»

O presidente da direção do Nacional, Rui Alves, referiu que tudo ficará regularizado nos próximos dias, lamentando não existir um associado com a capacidade de investir na SAD madeirense. «Ficaria muito mais satisfeito se um dos sócios do Nacional exercesse o direito de preferência. Como é óbvio, sentia-me muito mais confortável. É sempre melhor trabalhar com quem já se conhece há muito tempo», notou.

O grupo ACAFP detém participações sociais no Charlton Athletic, atual quarto classificado na League One, a terceira divisão inglesa, estando na disputa pela subida, bem como no Juventud de Torremolinos FC, atual segundo classificado do grupo 4 (de cinco) da quarta divisão de Espanha, igualmente na luta pela subida.

Os 13 milhões de euros serão pagos em duas tranches: a primeira é disponibilizada até 30 de abril, no valor de 6,5 milhões de euros. A segunda, no mesmo montante, será feita até 31 de agosto.

O acordo prevê ainda a venda de mais 10 por cento do capital social da SAD do Nacional até dezembro de 2026, com a ACAFP a pagar um valor adicional de 2,1 milhões de euros, sendo os termos e condições discutidos separadamente e estando ainda por revelar.

O Nacional ocupa o 13.º lugar da Liga portuguesa, com 32 pontos e pode garantir a permanência na próxima jornada.