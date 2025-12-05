Tiago Margarido espera jogo «extremamente difícil» contra Alverca
Nacional, 13.º classificado da Liga, recebe o Alverca, que ocupa o nono posto
Nacional, 13.º classificado da Liga, recebe o Alverca, que ocupa o nono posto
O Nacional, sem vencer há quatro jogos na Liga portuguesa, quer muito «voltar às vitórias» frente ao Alverca, afirmou o treinador Tiago Margarido, em antevisão ao encontro de domingo da 13.ª jornada. O jovem treinador elogiou o Alverca e falou sobre arbitragens.
Antevisão ao Alverca
«Vai ser um jogo extremamente difícil, mas, como sempre, preparámo-nos em função daquilo que são as dificuldades que vamos ter pela frente e as variantes que o nosso adversário pode apresentar. É uma equipa que apresenta um bom futebol, com um bom treinador e boas individualidades. Lutam pelos mesmos objetivos que nós e estão a fazer uma grande época.»
Críticas do presidente Rui Alves às arbitragens nos jogos do Nacional
«Muitos desses pontos que não temos foram por um ou outro erro que, de facto, nos prejudicou. Portanto, sim, concordo que temos de nos focar naquilo que controlamos, mas isso são factos. E o que é facto é que hoje poderíamos ter mais pontos do que aquilo que temos.»