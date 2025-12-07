Declarações de Tiago Margarido, treinador do Nacional, na flash-interview da Sporttv, após a derrota por 1-0 frente ao Alverca, em jogo da 13ª jornada, disputado este domingo, 7 de Dezembro, em Alverca.

[O que aconteceu neste jogo? Fez algumas alterações na segunda parte, mas parece que a finalização continua sem se concretizar...]

Parece-me um jogo em que houve uma primeira parte bastante equilibrada, com as equipas a estudarem-se uma à outra. Mas penso que, na segunda parte, o Nacional assumiu as rédeas do jogo, com um jogo posicional mais agressivo. Conseguimos ter várias aproximações à baliza e, de facto, pecámos pela finalização.

Criámos o suficiente para ganhar este jogo, mas a verdade é que o perdemos de forma bastante injusta. Acábamos por sofrer um golo contra aquilo que estava a acontecer na partida.

[O penálti falhado, por parte do Alverca, colocou mais pressão no Nacional?]

Penso que não. Não teve nada a ver. O penálti surge de um lance fortuito e isso não fez com que os jogadores acordassem ou deixassem de acordar. A equipa reagiu bem.

[Na próxima jornada, o Nacional volta a jogar em casa. O factor casa pode ser importante para voltarem aos bons resultados?]

É sempre importante porque temos os nossos adeptos a apoiarem-nos e acreditamos muito que vamos vencer.