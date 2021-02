A Liga de Clubes anunciou que levantou a interição do Jamor à realização de jogos, pelo que o Belenenses pode voltar a realizar os jogos em casa no Estádio Nacional, a começar já na partida deste fim de semana frente ao Nacional.

A formação de Petit não pode, no entanto, realizar quaisquer treinos ou outras atividades no relvado do Jamor, o que está disponível apenas para a realização de jogos oficiais.

«A Comissão Técnica da Liga Portugal, que realizou nova vistoria às condições do relvado do Estádio de Honra do Jamor, decidiu permitir a realização do jogo deste fim de semana», lê-se num comunicado.

«Após ação rigorosa e profunda de melhoramento, levada a cabo pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), as condições do relvado registaram melhorias, com destaque para a implementação de várias sementeiras nas zonas mais afetadas deste tapete verde, bem como para a intervenção ao nível das pequenas áreas.»

O Estádio Nacional volta assim a ser a casa do Belenenses. Recorde-se que a equipa recebe este sábado o Nacional e recebe no dia 7 de março o Benfica, nos próximos dois jogos marcados para o recinto da formação orientada por Petit.

«Por fim, e de forma a assegurar que o relvado possa dispor das melhores condições possíveis em dias de jogo, o terreno mantém-se interditado a treinos e quaisquer outras atividades e deverá, por isso, continuar o processo de acompanhamento e tratamento rigoroso de que tem vindo nos últimos dias a ser objeto.»