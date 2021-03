O União de Leiria garantiu este sábado a qualificação para a Fase de Subida no Campeonato de Portugal. A vitória por 3-0 na Sertã deixa a equipa do Lis já com uma vantagem inultrapassável sobre o Benfica de Castelo Branco. O Leiria tem agora 46 pontos e os albicastrenses farão, no máximo, 45 na Série E.



Na Sertã os golos foram marcados por Afonso Caetano, Matheus Barbosa (autogolo) e Leandro Antunes. O treinador Hélder Pereira atingiu o primeiro objetivo da época e fez do Leiria a primeira equipa a chegar à fase em que se definirá quais os dois clubes que subirão à II Liga.



Recorde-se que os primeiros oito classificados de cada série apuram-se para a Fase de Subida (à II Liga) e depois só dois poderão ascender às ligas profissionais. Os restantes seis jogarão na futura III Liga, juntamente com mais 32 participantes: os segundos, terceiros, quartos e quintos classificados das oito séries.



RESULTADOS DE HOJE:



Série A:



Montalegre-Maria da Fonte, 1-1

Cerveira-Vianense, 1-2



Série B:



Felgueiras-Tirsense, 2-0



Série C:



Marítimo B-Leça, 4-0



Série D:



Anadia-Sanjoanense, 0-2



Série E:



Condeixa-Carapinheirense, 2-0

Sertanense-U. Leiria, 0-3

Mortágua-Alcains, 0-0



Série F:



Torreense-1º Dezembro, 1-0

Alverca-Sacavenense, 3-0

