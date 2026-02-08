Declarações de Tiago Margarido, treinador do Nacional, na flash interview da Sporttv, após o empate a zeros frente ao Casa Pia, na 21ª jornada da I Liga, disputada este domingo, 8 de Fevereiro, no Estádio da Choupana (Madeira).

[É um empate que sabe a pouco por aquilo que o Nacional produziu?]

Claramente. É um empate com sabor amargo, penso que fomos a única equipa que quis ganhar o jogo. Prova disso é que tivemos 70% de posse de bola que tivemos, os 21 remates à baliza, os 12 cantos. Penso que joguemos como equipa grande, aberta, a procurar alternar o jogo por dentro e por fora. Faltou o golo porque a equipa fez uma boa exibição.

[O Nacional encontrou hoje um Sequeira numa tarde muito boa…]

De facto, o Sequeira estava inspirado hoje, mas é como disse: nós produzimos, tivemos as oportunidades, a equipa circulou, tivemos o domínio total. O adversário à espera do nosso erro… Fizemos tudo o que nos competia.

[Na véspera de receber o FC Porto, o Nacional, com este empate, vai trabalhar com um elã positivo ou nem por isso?]

Sim. A exibição diz isso mesmo: nós jogámos bem, tivemos 70% de posse de bola, 21 remates, 12 cantos. Estivemos em cima do adversário que é um concorrente direto na luta pela manutenção. Só tenho de estar orgulhoso dos meus jogadores. Sá faltou a finalização.