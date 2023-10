A passagem da Depressão Aline por Portugal causou chuva intensa e vento forte. Mas nem o mau tempo retirou a boa disposição aos jogadores da equipa B do 1º de Dezembro, o histórico clube de Sintra.

Com a ajuda de Gene Kelly – a cantar o ‘Singin’ in the rain’ - o clube editou um vídeo da equipa a treinar e a divertir-se num campo alagado. Deu até para nadar. Ou quase.

Ora veja: