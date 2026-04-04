Declarações de Tiago Margarido, treinador do Nacional, na flash interview da Sporttv, após a vitória por 2-0 frente ao Estrela da Amadora, em jogo da 28ª jornada da I Liga, disputado este sábado, 4 de Abril, na Madeira.

[Todas as alturas são boas para ganhar, mas esta caiu que nem ginjas...]

É verdade. É uma vitória muito importante na primeira das sete finais que temos. Esperemos que seja uma pedrada no charco e agora encarrilemos numa senda de vitórias.

Sobre pressão, os jogadores deram resposta e mantiveram a qualidade de jogo. A diferença hoje é que conseguimos concretizar e decidir, no último terço, com cabeça fria. Estou muito satisfeito com esta vitória.

[O Miguel Baeza lesionado saiu lesionado. Já tem alguma informação?]

Ainda não sabemos o que se passou. A verdade é que, como disse na antevisão, foram duas semanas importantes para recuperar jogadores, mas, quem recuperou, ainda não tem ritmo de jogo. Daí as quebras físicas. Agora, temos de continuar e dar ritmo aos jogadores maioritariamente titulares.