Declarações de Luís Silva, treinador-adjunto do Estrela da Amadora, na flash interview da Sporttv, após a derrota por 2-0 frente ao Nacional, em jogo da 28ª jornada da I Liga, disputada este sábado, 4 de Abril, na Madeira.

[Aquele segundo golo, numa fase em que o Estrela estava forte, foi o golpe final?]

Sim, tirou-nos alguma clarividência. Estávamos a tentar ter critério, a chegar ao golo do empate e o 2-0 acaba por nos intranquilizar. Depois, entrámos num futebol mais direto e, quando assim é, entramos num jogo contranatura para nós e não nos ajudou.

O início do jogo não nos correu bem. Podia ter começado cinco minutos mais tarde [risos].

Entrámos em falso, permitimos um golo e acabámos, hoje, por sentir que o jogo não deu para nós. Aquela intranquilidade que Nacional poderia sentir não aconteceu porque marcaram logo no início do jogo e não nos conseguimos encontrar.

[Aos 20 minutos, num lance com o Ianis, houve pedidos de penálti. O que nos pode dizer?]

Não sei se é penálti ou não. Não nos focamos muito nisso. Toda a gente pode cometer erros. Se aconteceram, aceitamos as decisões de toda a gente. Se não marcaram, é porque não entenderam. Não conseguimos premiar os adeptos que vieram e temos de continuar a trabalhar.

[Falou da pressão que estava do lado do Nacional. Esta derrota coloca maior pressão sobre o Estrela com a receção ao Sporting e outros jogos difíceis?]

A receção ao Sporting vai ser como os outros jogos todos. Chegámos aqui de uma forma da qual não nos vamos desviar: crescer em cima dos erros, tentar corrigir o que de menos bem fizemos aqui hoje. Nunca nos deslumbramos. Ganhámos 4-0 em casa, no último jogo, e não nos deslumbrámos. O campeonato vai ser até ao final, numa luta entre todos.