O Marítimo deu entrada, no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), com um pedido de impugnação do fim administrativo da II Liga de futebol, decidido a 5 de maio e que resultou nas promoções de Nacional e Farense à I Liga.

A queixa do emblema insular contra a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), tendo como possíveis prejudicados o Nacional e o Farense, foi formalizada no TAD na última sexta-feira, 15 de maio.

Em causa, além da decisão de terminar antecipadamente a II Liga e das decisões associadas ao campeonato, estão as deliberações relativas ao Fundo de Apoio à Tesouraria em resposta à covid-19 e do Regulamento do Fundo de Apoio à Tesouraria em resposta à covid-19, respetivamente a 5 e 7 de maio.

Fonte do Marítimo, contactada pelo Maisfutebol na noite desta quarta-feira, confirmou que a situação está relacionada com o dito fundo e explicou, por ora sem mais detalhes, que o clube da Madeira entende não fazer sentido uma prova ter um desfecho administrativo [II Liga] e outra um desfecho desportivo [I Liga].

A reclamação do Marítimo, que pode colocar em causa a promoção do Nacional, tem associada, por consequência, a repartição de apoios financeiros concedidos pelo Governo Regional do arquipélago para os clubes de futebol que disputam as ligas profissionais.