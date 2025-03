O FC Porto reagiu em comunicado, este domingo, à polémica entre Pedro Proença e Fernando Gomes.

Os dragões confessaram «séria preocupação» com o caso. «O FC Porto vem manifestar a sua séria preocupação com os elementos hoje tornados públicos no contexto da candidatura ao Comité Executivo da UEFA do atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.»

O emblema azul e branco sublinhou ainda a necessidade de Portugal ter representação «nas mais altas instâncias reguladoras do futebol internacional» para «assegurar a proteção dos interesses do futebol português a nível europeu e mundial».

«É por isso imperioso que se esclareçam os factos relativos a este grave incidente para que episódios semelhantes não se repitam no futuro e para que se restabeleça, de forma prioritária, a cordialidade e a normalidade no relacionamento institucional entre as entidades que regem o desporto em Portugal», lê-se na nota publicada no site oficial dos dragões.

Recorde-se que Proença, atual presidente da FPF, garantiu, numa carta enviada às 55 federações que compõe a UEFA, ter o apoio do antecessor na corrida a um lugar no Comité Executivo da UEFA. Ora, o atual presidente do Comité Olímpico, depois, enviou outra carta às referidas federações a dizer que não apoiava Proença e que este «escolheu o caminho da destruição» do trabalho realizado nos últimos 13 anos na FPF.

Entretanto, a direção da FPF vai reunir de emergência esta segunda-feira, na Cidade do Futebol.