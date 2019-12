O objetivo era exigente: identificar o onze ideal da liga portuguesa do ano civil de 2019. Tarefa ingrata, quanto mais não seja pela necessidade de fazer uma análise a incidir em duas épocas pela metade.



Partimos com o 4x4x2 como referência e registámos onze nomes que são, para o Maisfutebol, de indiscutível qualidade. Demos preferência a atletas com permanência em Portugal nestes 12 meses, mas abrimos três exceções: o guarda-redes Marchesín e os avançados João Félix e Carlos Vinícius.



O primeiro pelo impacto causado na baliza do FC Porto, tendo em conta a fasquia elevadíssima deixada por Iker Casillas; os segundos pelo registo de qualidade e golos no ataque do Benfica, em dois períodos distintos.



Veja o onze do ano de 2019 da liga portuguesa na galeria associada. Ah, e embirre se discordar com alguma das escolhas.