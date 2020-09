A FPF anunciou que a edição de 2020/21 da Liga Revelação arranca no próximo dia 12 de setembro com uma reformulação no formato.



A prova vai contar com 14 clubes e passa a estar dividida em duas séries de sete equipas cada, uma a Norte e outra a Sul. Os três primeiros classificados de cada uma das séries apuram-se para a fase de campeão e seguem automaticamente para a Taça Revelação.



Os restantes oito vão «disputar a qualificação para a Taça Revelação, à qual ascendem somente os dois primeiros», pode ler-se na nota oficial da FPF.



Em 2019/20, a Liga Revelação foi interrompida devido à pandemia e não houve atribuição de campeão.