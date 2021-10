O Marítimo vai jogar novamente na Choupana. O Estádio da Madeira será o palco do jogo com o Gil Vicente, referente à 10.ª jornada da Liga, e agendado para o próximo domingo, dia 31 de outubro (15h30).

O relvado do Estádio dos Barreiros está a ser intervencionado desde o jogo com o FC Porto, pelo que o Marítimo já utilizou a casa do rival Nacional para realizar os jogos com Arouca (5.ª jornada da Liga) e Moreirense (8.ª jornada).