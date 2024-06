OFICIAL: Filipe Martins é o novo treinador do Estrela da Amadora

Filipe Martins é o novo treinador do Estrela da Amadora, conforme anunciou o clube nesta quinta-feira. O técnico de 46 anos já esteve duas vezes no clube, mas enquanto jogador. Formou-se na Reboleira, tendo chegado à equipa principal. Jogou depois em 2009/10 no mesmo local, na fase final da carreira como defesa.

O treinador já passou pelo Casa Pia, onde esteve nas últimas quatro temporadas. Filipe Martins já teve passagens também no Feirense, Mafra e Real Sport Clube.

Assim, Filipe Martins sucede a Sérgio Vieira, como treinador principal do Estrela da Amadora. A equipa ficou em 14.º lugar na Liga na temporada passada. Veja o vídeo de apresentação, abaixo: