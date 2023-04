Filipe Cândido, treinador do Nacional, considera que o a equipa da II Liga não tem «nada a perder», na próxima quarta-feira, no jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal frente ao Sp. Braga e defende mesmo que «as responsabilidades estão todas» do lado dos minhotos.

«Estamos, naturalmente, conscientes das dificuldades. As responsabilidades estarão todas da parte do adversário e, a esse nível, não temos nada a perder, temos tudo a vencer e é dessa forma que vamos entrar no jogo», destacou o líder dos madeirenses em conferência de imprensa.

O jovem treinador, de 42 anos, diz que os seus jogadores vão procurar potenciar «a própria ambição», de querer colocar o emblema da Choupana pela primeira vez na final da competição, sendo que esta é a quarta ocasião em que vão disputar as meias-finais.

«Há um grande mérito da nossa equipa por estarmos ainda em prova nesta competição e isso ninguém nos pode tirar», ressalvou o treinador do Nacional que, para chegar a esta fase da prova rainha, eliminou os açorianos do Angrense e Rabo de Peixe (Campeonato de Portugal), Oliveirense e Tondela (II Liga) e, por último, o Casa Pia (I Liga).

Na II Liga, o Nacional luta pela permanência, ocupando atualmente o 15.º lugar, depois de ter acumulado três derrotas consecutivas nos últimos jogos. O treinador defende que estes resultados «não podem tirar o foco e o mérito de representar a Ilha da Madeira neste momento da prova, com muito otimismo e ambição, mas também conscientes de todas as dificuldades».

Filipe Cândido admitiu que eliminatórias a duas mãos «dão sempre mais margem para quem tem outro tipo de recursos». «Em jogos de Taça, a experiência diz que, muitas vezes, quando se trata de um jogo só, é possível à equipa teoricamente mais frágil vencer a outra. A dois jogos haverá sempre muito mais margem para quem tem outro tipo de recursos, como é o caso, para poder passar a eliminatória», destacou.

Quanto ao Sp. Braga, atual terceiro classificado da Liga, a dois pontos do FC Porto, Filipe Cândido reconhece que «em termos de ataque só perde para o Benfica e em termos defensivos é a terceira melhor defesa», sublinhando «os números muito fortes» do adversário, que eliminou o Benfica na ronda anterior.

Para contrariar a superioridade do Sp. Braga, o Nacional «vai procurar ser o mais competitivo possível, tentar ser paciente, porque em alguns momentos poderá não ter tanta bola quanto deseja», segundo o técnico do conjunto madeirense, que lembrou ainda a importância de a formação insular «ser capaz de ir fechando os espaços», conscientes daquilo que o Sp. Braga tem feito.

O Nacional recebe o Sp. Braga na quarta-feira (19h30) e, depois, visita a Pedreira a 25 de abril no jogo que vai definir a primeira vaga para o Jamor.

O segundo finalista sairá do embate entre o FC Porto e o Famalicão, com a primeira mão marcada para 26 de abril, para Vila Nova de Famalicão, e a segunda para 4 de maio, no Estádio do Dragão.