O Núcleo de Árbitros de Futebol de Barcelos repudiou a «agressão cobarde» que um árbitro sofreu esta sexta-feira, num jogo de iniciados entre o GD Apúlia e o CD Maximinense, da segunda divisão do campeonato distrital de Braga.

Segundo a associação, o jogo foi suspenso depois de um adepto do CD Maximinense ter agredido um árbitro na segunda parte, com uma cana de pesca.

«No decorrer do jogo e, em particular, no decorrer da segunda parte, foram várias as ameaças e tentativas de agressão que os adeptos da equipa visitante efetuaram contra o árbitro assistente a eles próximo, desde o arremesso de isqueiros, pedras e pedras de gelo. O pináculo destas atitudes tristes, desumanas e criminosas aconteceu aos cerca de 60 minutos de jogo, quando um adepto agrediu o árbitro assistente com uma cana de pesca, partindo-a na sua cabeça», lê-se no comunicado.

A GNR foi mesmo chamada ao local e o árbitro precisou de receber «cuidados hospitalares, estando a recuperar da lesão provocada».