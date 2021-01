O tempo voa, não é assim? Passa para todos, mais depressa do que todos gostaríamos. A nostalgia apoderou-se de nós ao vermos a imagem que ilustra este artigo. Chegou-nos pela mão de um amigo do Maisfutebol e colocou-nos a tentar adivinhar a identidade dos protagonistas.



O leitor já chegou lá?



Antes de revelarmos os nomes - não faça batota e tente não saltar para o fim do texto -, vamos dar algumas pistas.



1. Os três amigos jogaram juntos nas camadas jovens do FC Porto.



2. Dois deles ainda estão em atividade e jogam na II Liga.



3. Todos têm 35 anos.



Então, caro leitor já chegou lá ou ainda precisa de mais uma ajuda? Só mais uma, então.



4. O jogador da direita conseguiu ter seis internacionalizações pela Seleção Nacional A; o do meio teve uma longa ligação às seleções jovens, mas nunca foi internacional A; o da esquerda nunca foi chamado às seleções nacionais.



RESPOSTA:



Fábio Espinho, Ivanildo e Paulo Machado são amigos há mais de 20 anos e partilharam grandes momentos. Fábio joga no Feirense, Paulo no Leixões e Ivanildo afastou-se do futebol em 2016 na Académica.