José Fonte, internacional português do Casa Pia, regressou este domingo aos relvados com a camisola do Southampton, clube que representou entre 2010 e 2016.

Num jogo solidário realizado no Estádio St Mary's, o português foi o capitão das lendas dos Saints frente ao onze Russell Martin, técnico do clube inglês.

O jogo terminou 4-4 e foi decidido no desempate por grandes penalidades, com a equipa de Russel Martin a sair vitoriosa. José Fonte abriu o marcador com um autogolo.

A partida, que teve cerca de sete mil pessoas nas bancadas, teve como objetivo angariar dinheiro para a Saints Foundation, The Russell Martin Foundation e The Ex-Saints Association.