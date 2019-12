Nehuén Pérez, jogador do Famalicão, faz parte da convocatória da Argentina para o torneio pré-olímpico da América do Sul, que atribui duas vagas para os Jogos de Tóquio 2020.



A lista do selecionador da argentina, Fernando Batista, incluiu jogadores de alguns dos maiores clubes daquele país. Contudo, a presença desses futebolistas ainda não está garantida uma vez que a prova não é realizada em datas FIFA, pelo que não há obrigatoriedade de cedência dos atleta.



Além do defesa famalicenses, há outro jogador a atuar em Portugal nos eleitos: Leonel Mosevich, defesa do Nacional.



LISTA DE CONVOCADOS:



Guarda-redes: Facundo Cambeses (Banfield), Juan Cozzani (Lanús) e Joaquín Blázquez (Valência).



Defesas: Marcelo Herrera (San Lorenzo), Hernán de la Fuente (Vélez), Nehuén Pérez (Famalicão) Leonel Mosevich (Nacional), Facundo Medina (Talleres), Lautaro Valenti (Lanús) e Claudio Bravo (Banfield).



Médios: Fausto Vera (Argentinos), Matías Zaracho (Racing), Nicolás Capaldo (Boca), Tomás Belmonte (Lanús), Fernando Valenzuela (Barracas Central), Alexis Mac Allister (Boca, Lucas Robertone (Vélez) e Agustín Urzi (Banfield).



Avançados: Julián Alvarez (River), Nahuel Bustos (Talleres), Adolfo Gaich (San Lorenzo) e Valentín Castellanos (New York City).