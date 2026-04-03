Tiago Margarido, treinador do Nacional, pede o apoio dos adeptos na antevisão do duelo diante do Estrela da Amadora, em jogo marcado para sábado, às 15h30, a contar para a 28.ª jornada da Liga.

Apoio da massa associativa

«Passem tranquilidade e apoio à equipa durante os 90 minutos. Não passem nervosismo. Passem, sim, tranquilidade para os jogadores poderem tomar as melhores decisões no jogo e, depois do jogo acabar, aí, sim, fazem o juízo de valor que tiverem de fazer.»

João Aurélio e Gabriel Verón recuperados de lesão

«Temos mais opções, jogadores que recuperaram de ausências longas e, para nós, isso foi extremamente importante. A equipa está alegre e focada, portanto, foram duas semanas que me deram sensações muito positivas.»

Análise tática à equipa de João Nuno

«É uma equipa que tem bastante variabilidade naquilo que é a abordagem aos jogos, podendo apresentar estruturas de 4x2x3x1, ou, inclusive, jogar com três centrais. Também podem fazer a primeira fase de construção com 'encaixe' do médio.»