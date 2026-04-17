Tiago Margarido, treinador do Nacional, sublinha a dificuldade da partida e a necessidade de vencer frente ao Alverca, em jogo a contar para a 30.ª jornada da Liga, marcado para sábado, às 15h30. O treinador da formação madeirense refere, ainda, que o apoio dos adeptos é essencial na luta pela permanência.

Entrar em campo para vencer

«Penso que o Alverca não vai facilitar o que quer que seja, assim como o Nacional não vai facilitar o que quer que seja. O importante é encarar o jogo para ganhar, porque é um jogo extremamente importante nas contas do campeonato. Como sempre, vamos ter a intenção de fazer o nosso jogo e jogar bem.»

Equipa lida bem com a pressão

«Tivemos já uma amostra com o Estrela da Amadora e eu achei a equipa tranquila, com os jogadores a tomarem decisões sob pressão, mas, de forma tranquila e ponderada. E isso deixou-me muito satisfeito na altura, porque esse era um jogo de alta pressão e os jogadores deram uma resposta fantástica.»

Momento do adversário aumenta a dificuldade do jogo

«Será um adversário muito difícil, com bons jogadores e um projeto sólido, que, inclusive, já deu 'frutos' financeiros agora no mercado de janeiro. São bem orientados pelo Custódio, uma equipa que joga bem e valoriza ativos.»

Apelo aos adeptos

«Lanço esse repto de que nos possam apoiar da mesma forma, pois eles foram extremamente inteligentes [frente ao Estrela da Amadora]. Agora, peço essa inteligência no jogo com o Alverca e que nos puxem da mesma forma .»