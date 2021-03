Daniel Guimarães, guarda-redes do Nacional, vai ficar afastado da competição pelo menos até ao final da época, depois de lhe ter sido detetado um problema oncológico.

A notícia foi avançada pelo Jornal da Madeira e confirmada pelo Maisfutebol junto de fonte dos insulares.

O problema foi detetado no final da semana passada, depois de o atleta de 33 anos ter sido sujeito a exames complementares devido à demora da recuperação de um traumatismo na grelha costal, que afastava o guarda-redes da competição desde o final de janeiro.

Os responsáveis do Nacional referem que a doença detetada no jogador tem «grandes probabilidades de sucesso no tratamento», que vai ser iniciado já esta semana.

Entretanto, a inscrição do atleta na Liga foi retirada, uma vez que não há perspetivas de Daniel Guimarães poder voltar à competição nesta época, e o Nacional anunciou na segunda-feira a contratação de António Filipe até ao final da época.

De acordo com o que foi possível ainda apurar, o jogador está otimista na recuperação, apesar da consciência de que não tem pela frente uma luta fácil.

Ruben Micael, capitão do Nacional, deixou entretanto uma mensagem de apoio ao companheiro nas redes sociais.

«Meu amigo, tens o jogo mais difícil da tua vida. Sabes perfeitamente que além da tua família tens o balneário contigo para te apoiar nesta luta. Tenho a certeza que todos os Nacionalistas também estão contigo. Acredita que será um daqueles penaltis ou uma enorme defesa que irás defender e sair desta situação», escreveu Micael.