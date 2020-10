O treinador do Nacional, Luís Freire, vai estar presente pela primeira vez num dérbi madeirense, mas reconhece a importância do encontro. «Para os nossos adeptos e para todos os que gostam dos clubes é sempre um jogo muito especial. Para nós, profissionais, temos é que estar focados naquilo que temos de fazer dentro do campo e se fizermos isso já estamos a entrar no caminho certo para dar alegrias aos adeptos», apontou.

O treinador nacionalista reconheceu que «há sempre muita emoção e expetativa» do lado de fora, enquanto «dentro do campo tem de haver muito foco no trabalho».

Luís Freire destacou ainda o bom arranque do Nacional no campeonato, que só perdeu por uma ocasião. «Somos uma equipa que vem da II Liga e temo-nos vindo a afirmar na Liga. A Liga não é a mesma coisa que a II Liga. Temos uma derrota em cinco jogos. Fizemos o melhor arranque das últimas cinco épocas do Nacional na Liga e o segundo melhor arranque das últimas 10 épocas. Só estaríamos abaixo das expetativas se fosse para a Liga Europa. Não assumimos isso, assumimos sim a permanência o mais rapidamente possível», notou.

O técnico desvalorizou o mau momento do Marítimo, depois de duas derrotas consecutivas. «O que nos interessa é o nosso momento e a nossa equipa. Da casa do adversário, sabe o adversário», atirou.

O Nacional desloca-se ao Estádio dos Barreiros, este sábado, onde defronta o Marítimo a partir das 20h30.