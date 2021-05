Manuel Machado, treinador do Nacional, em declarações aos jornalistas após a derrota por 3-1 com o Benfica:

«É um jogo globalmente bem conseguido da nossa parte. Uma primeira parte que estivemos claramente por cima. Aquilo que foi visto foi uma equipa bem organizada a jogar no campo todo, olhos nos olhos com o Benfica sem problema nenhum, a fazer um golo e a ter duas boas oportunidades as quais o guarda-redes do Benfica respondeu com competência, para ampliar o resultado, acho que esse foi o maior dos pecados, não termos chegado ao intervalo com uma margem de segurança, conforto que nos garantisse uma segunda parte mais estável.

A vantagem era merecida. Tivemos uma entrada no segundo tempo que não foi má, inclusive, mais uma vez o Helton tirou uma bola perigosa, mais uma vez não conseguimos ampliar e, depois, houve de fato dois fatores que foram determinantes, o primeiro na segunda vaga de jogadores que o Benfica tem e a diferença daquilo que se tem no banco de uma equipa desta dimensão para uma equipa da dimensão do clube de Lisboa conta, mas não foi só isso. Aguentámos relativamente durante cerca de meia hora essa segunda vaga, mas cometemos dois ou três erros mais por demérito nosso do que por mérito do Benfica.»

[Sente que se tivesse chegado mais cedo ao Nacional esta reta final podia ser diferente?]

«Relativamente ao meu colega que fez parte do trabalho, e se acabarmos com sucesso, a manutenção, parte desse sucesso pertence ao quadro técnico e do seu líder que fizeram mais de dois terços do campeonato. Se acabarmos com o insucesso a repartição do insucesso será a mesma e por isso por uma questão de respeito para com o Luís [Freire] tudo o que eu posso dizer tenho de ter em conta estes fatores. Tenho consciência que houve alguma evolução da equipa neste período e precisei de algum tempo. A equipa neste momento apresenta uma qualidade de jogo e uma capacidade de lutar pelos resultados que de facto num período longo nos deixaram numa posição bem diferente da que estamos.»