Manuel Machado, treinador do Nacional, em declarações aos jornalistas após a derrota contra o FC Porto:



[O que poderia acontecer se não tivesse falhado o penálti?]



«Tínhamos chegado ao intervalo com um resultado que traduzia melhor o desempenho das duas equipas durante os primeiros 45 minutos. É um momento determinante.»

«Mesmo o golo que dá a diferença para o Porto acaba por ser mais demérito nosso, do que propriamente mérito na construção por parte do FC Porto. São dois erros, um de ineficácia ofensiva, concretização, não subtraindo o mérito que o guarda-redes teve ao tirar a bola, mas a percentagem de concretização nos penáltis é muito elevada. Essa ineficácia penalizou-nos e adicionando isso ao erro defensivo acabamos por chegar ao intervalo com um resultado que podia ser o contrário, que julgo que se ajustava mais ao desempenho das duas equipas.»

[mudanças no segundo tempo]



«O Porto com mais posse, que tem a ver com a ideia de jogo que o Porto tem, e nós a jogar mais na vertical. Foi de facto nesses dois momentos que ficou decidido o vencedor do jogo, infelizmente para nós, mais uma vez, acabamos por não conseguir quebrar o ciclo negativo que estamos a viver.»



[Qual o estado de espírito de um treinador que tem a equipa no último lugar, que falha um penálti e sofre um golo na sequência de um erro individual?]



«Se não tivesse 40 anos disto, 500 jogos na I Liga, puxava os cabelos e metia a cabeça na areia. Dizia 'que mais me vai acontecer?'. Mas não é assim. Sabemos que o futebol de um momento para outro muda, por isso é manter a organização, trabalho, coesão e passar do ponto de vista anímico confiança para os jogadores de que vamos para a frente.»