O treinador do Nacional, Manuel Machado, afirmou que quer «recuperar os índices de confiança» do emblema madeirense com um triunfo em casa do Santa Clara, no jogo da 26.ª jornada da Liga.

O clube da Madeira leva sete derrotas consecutivas, mas o técnico mantém confiança em inverter essa sequência negativa, embora confesse que não pensa em fazer alterações profundas na equipa.

«Quando cheguei tinha menos de um terço do campeonato para jogar, por isso, não podia fazer nenhum processo que revolucionasse os meses de trabalho que estão para trás, apenas fazer ajustamentos, deixando cair algumas coisas e tentar acrescentar algumas outras, que não resultou no último jogo», disse, citado pela Lusa.

Machado mostra-se confiante para «quebrar esse ciclo negativo», até porque «nada é eterno», referindo que «a vitamina para recuperar os índices de confiança é o golo e a vitória e é isso que muda tudo».

«Eu trabalho sobre a magia e o imponderável do futebol, pois duas ou três vitórias alteram tudo. Espero que o Nacional tenha uma tarde boa, com competência e uma pontinha de sorte para quebrar este ciclo», adiantou.

«O Santa Clara é uma formação muito bem estruturada, com boas dinâmicas, que está confortável em termos classificativos e com jogadores qualificados. (…) Não será um jogo fácil», atirou.

O Nacional joga este domingo no Estádio de São Miguel, nos Açores, a partir das 14h30, em jogo da 26.ª jornada da Liga.