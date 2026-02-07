Tiago Margarido apontou à vitória do Nacional sobre o Casa Pia na 21.ª jornada da Liga, em duelo agendado para domingo (15h30). Em conferência de imprensa, o treinador dos madeirenses – 11.º no campeonato – alertou para a motivação dos “Gansos” e 15.º colocado, face à recente vitória caseira sobre o FC Porto.

Nacional num bom momento

«Era uma equipa que, até então, não tinha resultados muito favoráveis. Esta vitória frente ao FC Porto dá-lhes, obviamente, motivação e crença de que podem ter um resultado positivo aqui na Madeira. Tivemos duas excelentes exibições, tanto com o Rio Ave como contra o Sporting, em Alvalade, portanto penso que atravessamos um bom momento.»

Liga na Choupana

«As condições atmosféricas têm sempre uma grande influência naquilo que é o jogo. O vento é algo que interfere muito no desempenho das equipas, assim como a questão do terreno molhado.»