Tiago Margarido, treinador do Nacional, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o FC Porto (2-0), em jogo relativo à 17.ª jornada da Liga:

Que indicações é que deu aos jogadores para conseguirem ganhar ao FC Porto?

«Antes de mais, dedicar esta vitória aos nossos adeptos que foram incansáveis, aqui na nossa casa eles são superimportantes para a nossa prestação e hoje deram resposta. Em relação ao jogo em si, penso que qualquer treinador com o empenho que os meus atletas tiveram hoje iria ter sucesso. Portanto, penso que este mérito se deve à concentração, ao foco que eles tiveram em campo, à agressividade, mas obviamente que estrategicamente demos uma ou outra ideia, principalmente no momento de transição. Achamos que o nosso adversário não controlava esse momento no lado oposto e tentámos sair bem dessa forma. Penso que tivemos sucesso, conseguimos chegar ao primeiro golo dessa forma. No momento defensivo, conseguimos tapar os caminhos. Neste jogo, optámos por colocar o Mateus mais atrás, formando uma linha de cinco para conseguirmos controlar o espaço entrelinhas de trás para a frente e não da frente para trás porque o FC Porto é muito forte na ligação desses espaços e penso que tivemos sucesso. Penso que o sofrimento e entreajuda que os nossos atletas hoje tiveram refletem aquilo que é a vitória».

Na segunda parte era expectável um crescimento do FC Porto. A mensagem que passou foi para tentarem encolher o mínimo diante do FC Porto?

«Procurámos, obviamente o FC Porto, com mérito e também com a sua qualidade, foi-nos empurrando cada vez mais para trás, mas estávamos confortáveis com isso, sabíamos muito bem por onde é que podíamos sair. Baixarmos foi o FC Porto que nos forçou, mas estávamos confortáveis porque para nós o que era importante era encontrar os pontos para a saída e essas estavam a ser encontradas».

O Nacional está dentro dos parâmetros definidos para a temporada. Que balanço é que faz desta primeira volta?

«É verdade, se acabasse hoje estávamos dentro dos nossos objetivos, mas é muito importante que a equipa entenda e não embandeire em arco por ter vencido o FC Porto. Temos muito trabalho pela frente, temos um caminho muito grande pela frente, temos uma segunda volta que será duríssima, logicamente temos reforços que nos vêm ajudar, mas o importante é mantermos os pés nos chão e acreditar naquilo em que fazemos».