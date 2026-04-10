O Nacional prepara-se para visitar o Estádio da Luz no próximo domingo (18h00) e Tiago Margarido, na abordagem ao jogo da 29.ª jornada da Liga, fala na ambição de somar pontos.

Expetativa para o duelo com o Benfica

«Vamos jogar contra uma das melhores equipas do nosso país, num estádio também extremamente difícil. Sabemos de todas essas dificuldades, mas temos a ambição de, a espaços, impor o nosso jogo».

Benfica vem de um empate diante do Casa Pia, espera uma resposta da equipa de Mourinho este domingo?

«No que concerne à forma de jogar, acreditamos que o Benfica vai manter aquilo que tem feito nos últimos tempos, atuando num 4x2x3x1 em que os extremos podem variar, estando mais por dentro, ou mais por fora, assim como o posicionamento do Rafa, que pode ser mais à esquerda, ou mais à direita. Contamos que será essa a estrutura ofensiva do Benfica.»

O Nacional regressou às vitórias diante do Estrela (2-0), depois de uma sequência de oito jogos sem vencer

«Penso que a equipa manteve a qualidade de jogo de outros jogos, o que diferiu foi a questão de materializar [em golo] as oportunidades que conseguiu criar. Penso que essa foi a grande diferença».

Miguel Baeza, que se lesionou no último jogo, tem trabalhado junto do departamento clínico e permanece em dúvida, assim como Gabriel Veron, que também treinou condicionado nos últimos dias.

A juntar a estas possíveis ausências, Ulisses Rocha e Ivanildo Fernandes continuam lesionados e não viajam com a equipa, assim como Paulinho Bóia, que viu o quinto cartão amarelo na última jornada.