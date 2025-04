O Nacional vai abrir as portas do Estádio da Madeira a todos os sócios e adeptos, no sábado, no jogo frente ao Gil Vicente, da 30.ª jornada da Liga.

«Para proporcionar, uma vez mais, um ambiente emotivo de apoio à nossa equipa, a entrada neste importante jogo será gratuita, desde que os adeptos e simpatizantes apresentem-se nas portas (três e seis) de acesso às bancadas com um adereço do clube (camisola, cachecol, boné, bandeira até um metro quadrado, entre outros)», informou a formação 'alvinegra'.

O Nacional, 12.° classificado com 32 pontos, tem a permanência no principal escalão praticamente assegurada.