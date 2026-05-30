João Aurélio, histórico jogador do Nacional, anunciou o final da carreira, aos 37 anos, despedindo-se dos relvados após o clube da Choupana confirmar a permanência na I Liga, clube que representou durante doze temporadas.

«Hoje despeço-me dos relvados, penduro as botas, mas levo o coração cheio. Não é um adeus ao futebol, porque o futebol fará sempre parte de mim. É apenas o fim de uma etapa maravilhosa da minha vida, para dar início a outras», declarou o defesa, em mensagem divulgada nas redes sociais.

João Aurélio agradeceu aos «treinadores, colegas, clubes e profissionais» com quem se cruzou ao longo de quase duas décadas enquanto profissional, deixando um agradecimento especial aos adeptos «por cada aplauso», sem desvendar qual o próximo desafio, embora seja apontado como novo diretor desportivo do clube madeirense.

O defesa, natural de Beja, iniciou a carreira como sénior no Penalva do Castelo, em 2007/08, para, na época seguinte, rumar ao Nacional, que representou, na primeira passagem, entre 2008/09 e 2015/16.

Seguiram-se, depois, experiências no Vitória de Setúbal e no Moreirense, em ambos os clubes por duas temporadas, antes de rumar ao Chipre, para jogar no Pafos, entre 2020/21 e 2021/22.

Em agosto de 2022, o jogador, que somou 17 internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal, regressou à Madeira, assinando novamente pelo Nacional, que representou nas últimas quatro épocas.