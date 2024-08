Tiago Margarido, treinador do Nacional, espera ainda «receber novos jogadores» para reforçar a equipa até ao «final de agosto», assumindo também «mais saídas» até ao fecho do mercado.

«Só no último dia de mercado é que vamos ter o plantel fechado», declarou o treinador aos jornalistas, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, na antevisão ao duelo com o Arouca, sobre a possibilidade de ainda melhorar o plantel nesta janela de verão, manifestando o desejo de ter «25 jogadores de campo».

Ainda na «ressaca» da goleada imposta pelo Sporting (6-1) na última ronda, o treinador dos madeirenses explicou que o grupo ficou «abatido», mas desvendou a premissa de apenas chorar cada derrota «durante 24 horas», sendo que, passado esse tempo, o «foco máximo» virou-se para a «preparação do Arouca».

«Percebemos o que fizemos de mal e aprendemos com os erros», indicou, para depois salientar que, apesar do resultado negativo no último jogo, existe «evolução» na forma de jogar do Nacional, que está cada vez «mais perto do ideal», com «vontade de ter bola, assumir o jogo e ser protagonista».

Sobre o próximo adversário, Tiago Margarido fez questão de salientar que os «zero pontos do Arouca não condizem com a qualidade» da equipa, que ainda perdeu o goleador Rafa Mujica, autor de 23 golos na temporada passada, em todas competições, mas adicionou outros «bons valores individuais».

«Os últimos resultados são um pouco falsos, pois tiveram muitas oportunidades», apontou, acerca do conjunto orientado por Gonzalo Garcia, em ano de estreia na I Liga e que está a montar um conjunto «muito competente».

No início da semana, o técnico, de 35 anos, contou com a contratação do defesa costa-riquenho Douglas Sequeira, proveniente do Saprissa, da Costa Rica, mas o futebolista ainda está a «trabalhar à parte», de forma a obter os melhores índices físicos, não sendo ainda opção para o embate com o Arouca.

«Necessita de atingir o nível desejado para integrar o plantel», comentou, sendo expectável que, a breve trecho, possa competir por um lugar no onze com Ulisses, José Vítor e Francisco Gonçalves.

O Nacional, que soma um ponto no campeonato, visita o Arouca, que perdeu os dois primeiros jogos, no domingo, pelas 15:30, em partida relativa à terceira jornada da Liga, com arbitragem de Sérgio Guelho, da Associação de Futebol da Guarda.