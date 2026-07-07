Nacional
Há 24 min
OFICIAL: Nacional contrata Danel Dongmo
Médio camaronês assina por três temporadas
CMR
Médio camaronês assina por três temporadas
CMR
O Nacional oficializou a contratação de Danel Dongmo. O médio de 25 anos assinou pelos alvi-negros por três temporadas.
Danel Dongma chega à Choupana proveniente do Petrolul Ploiesti, da Roménia, onde somou 27 jogos. O jogador camaronês começou, no entanto, a época passada na Macedónia do Norte, ao serviço do Vardar, clube que representava desde 2024/25 e pelo qual alinhou num total de 35 partidas.
O médio de 25 anos é o quinto reforço apresentado pelo Nacional para a época 2026/27, depois de Mateus Iseppe, Cipriota Stavros Gavriel, Renato Marín e João Gonçalves no lote de novos jogadores, e já se juntou ao restante grupo de trabalho na manhã desta terça-feira.
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